Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку и назвал условие
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку. При этом он выдвинул условие - перевод в многофункциональную клинику на реабилитацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mtvari.
Как сообщил телеканалу адвокат Саакашвили Нике Гварамия, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.
"Есть условие прекращения этой голодовки", - цитирует адвокат Саакашвили.
По его словам, экс-президент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.
В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.
"Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом", - цитирует издание "Грузия Онлайн" министра.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и сразу поместили в СИЗО, где он объявил голодовку. 8 ноября его на вертолете перевезли из тюрьмы в Горийский военный госпиталь из-за ухудшения самочувствия.
Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно информации консилиума врачей, самочувствие Саакашвили может быстро ухудшаться каждую минуту из-за длительного голодания.