UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку

Автор: Мария Кучерявец

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, объявил бессрочную голодовку. Свое решение он объявил сегодня во время судебного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Сегодня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - заявил Саакашвили.

Так, во время заседания он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.

"Мое требование - оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "эмпатия", - добавил Саакашвили.

Отметим, впервые Саакашвили объявил голодовку в октябре прошлого года, после того, как вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Впоследствии прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября.

Дело Саакашвили в Грузии

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.

В свою очередь в Киеве заявляют, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил СаакашвилиГрузияТбилиси