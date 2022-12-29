Саакашвілі отруїли важкими металами, - експерт-токсиколог
Екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської обладміністрації, Міхеїла Саакашвілі, могли отруїти важкими металами у грузинській в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".
За словами американського експерта-токсиколога Девіда Сміта, сказаними на засіданні Тбіліського міського суду, речовини потрапили до організму колишнього президента у березні, ще у в'язниці. За два місяці розвинулася інтоксикація і до клініки він надійшов уже із симптомами.
Девід Сміт був запрошений як основний свідок стороною захисту під час судового засідання, де розглядається клопотання про відстрочення покарання та/або звільнення екс-президента за станом здоров'я.
Токсиколог оцінив стан Міхеїла Саакашвілі як важкий
"На мою думку, його організм отруєний різними металами. Серед них ртуть, вісмут/миш'як і барій, що викликають досить серйозні токсичні ефекти. Ці види важких металів виводяться з організму через деякий час, у процесі виведення з організму вони отруюють різні органи в організмі", - сказав Сміт.
На думку експерта, ця версія пояснює більшість діагнозів та симптомів, які зараз спостерігаються у Саакашвілі.
"Важкі метали швидко виводяться з крові, тому ми використовуємо дослідження кореня волосся, щоб визначити, чи справді відбулося отруєння", - додав токсиколог.
Сміт сказав, що отруєння важкими металами призводить до поразки головного мозку, і як наслідок прогресуючого слабоумства. Також йдеться про периферичну невропатію, атрофію м'язів, пошкодження шлунково-кишкового тракту, печінки та серця.
За словами експерта, Саакашвілі потрібна термінова детоксикація організму. Оскільки в Грузії немає установи з такою спеціалізацією, він рекомендує переведення до закордонної клініки.
Отруєння могло статися до переведення до клініки
Згідно з оцінкою токсиколога, отруєння колишнього президента Грузії сталося до його переведення до клініки "Вівамед" у травні 2022 року.
"Коли його доставили до медичного закладу, він уже мав симптоми. Я думаю так, це сталося до цього, у в'язниці, а не в медичному закладі", - додав Сміт.
Зазначимо, що, за інформацією Шалви Хачапурідзе, адвоката екс-президента Грузії, в його організмі знайшли сліди миш'яку.
Раніше адвокат також говорив, що у політика діагностовано деменцію та туберкульоз , є підозри ще на десятки захворювань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.