Саакашвілі отруїли важкими металами, - експерт-токсиколог

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

За словами американського експерта-токсиколога Девіда Сміта, сказаними на засіданні Тбіліського міського суду, речовини потрапили до організму колишнього президента у березні, ще у в'язниці. За два місяці розвинулася інтоксикація і до клініки він надійшов уже із симптомами.

Девід Сміт був запрошений як основний свідок стороною захисту під час судового засідання, де розглядається клопотання про відстрочення покарання та/або звільнення екс-президента за станом здоров'я.

Токсиколог оцінив стан Міхеїла Саакашвілі як важкий

"На мою думку, його організм отруєний різними металами. Серед них ртуть, вісмут/миш'як і барій, що викликають досить серйозні токсичні ефекти. Ці види важких металів виводяться з організму через деякий час, у процесі виведення з організму вони отруюють різні органи в організмі", - сказав Сміт.

На думку експерта, ця версія пояснює більшість діагнозів та симптомів, які зараз спостерігаються у Саакашвілі.

"Важкі метали швидко виводяться з крові, тому ми використовуємо дослідження кореня волосся, щоб визначити, чи справді відбулося отруєння", - додав токсиколог.

Сміт сказав, що отруєння важкими металами призводить до поразки головного мозку, і як наслідок прогресуючого слабоумства. Також йдеться про периферичну невропатію, атрофію м'язів, пошкодження шлунково-кишкового тракту, печінки та серця.

За словами експерта, Саакашвілі потрібна термінова детоксикація організму. Оскільки в Грузії немає установи з такою спеціалізацією, він рекомендує переведення до закордонної клініки.

Отруєння могло статися до переведення до клініки

Згідно з оцінкою токсиколога, отруєння колишнього президента Грузії сталося до його переведення до клініки "Вівамед" у травні 2022 року.

"Коли його доставили до медичного закладу, він уже мав симптоми. Я думаю так, це сталося до цього, у в'язниці, а не в медичному закладі", - додав Сміт.