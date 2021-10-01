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Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, - омбудсмен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Задержанный в Тбилиси бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку. Он также потребовал встречи с украинским консулом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.

"Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Она уточнила, что посетила Саакашвили в тюрьме в тот момент, когда он проходил медицинское обследование. После этого, по ее словам, им дали возможность пообщаться в камере.

Омбудсмен добавила, что как гражданин Украины Саакашвили потребовал встречи с консулом. При этом она отметила, что экс-президент отказался обсуждать как он попал в Грузию.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Отметим, из-за задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе грузинского посла, чтобы получить официальную информацию о причинах.

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Михаил СаакашвилиГрузия