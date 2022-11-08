У Саакашвілі діагностували туберкульоз та деменцію, - адвокат

"З Німеччини прийшли відповіді, у Михайла встановлено деменцію і туберкульоз. Навіть Михайло поки що про це не знає, вперше говорю громадськості", - заявив Хачапурідзе.

Також перед цим адвокат заявляв, що Саакашвілі має підозру на ще близько 34 захворювання.

Що говорить влада Грузії?

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе звинуватив адвоката Саакашвілі у спекуляції.

"Усякі домисли про стан здоров'я є, м'яко кажучи, неетичними. Тому я не можу вам більше нічого відповісти з цього приводу, не можу приступити до попередніх оцінок", - сказав він у коментарі Mtavari Arhi.

Брегадзе стверджує, що для екс-президента Грузії створено всі умови, щоб його здоров'я було захищено. Саакашвілі нібито перебуває у відповідній клініці.