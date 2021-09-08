Рынок жилья Одессы приблизился к осенней стабильности: чего ждать в новом сезоне

Новостройки

С начала года стоимость жилья на первичном рынке Одессы выросла на 18%.

В течение 8 месяцев (январь-август) 2021 года средняя стоимость квартир в новостройках Одессы колебалась от 22000 грн/кв. м до 26000 грн/кв. м. Минимальная цена на новостройки составляет 14500/кв. м, а максимальная-достигает 32000/кв. м.

Сейчас спрос и предложение на первичном рынке достаточно сбалансированы. Однако цена на такое жилье будет зависеть не только от его качественных характеристик, локации, инфраструктуры и благоустройства, но и от возможных законодательных изменений, общеэкономической ситуации в Украине и Одесском регионе в частности.

"До конца года, если не произойдет никаких экономических или эпидемических потрясений, стоимость жилья на первичном рынке Одессы может вырасти еще в среднем на 3-5% на наиболее качественные объекты недвижимости в удачных локациях с надлежащей инфраструктурой. То есть существенных ценовых изменений не ожидается. Сейчас цены почти приблизились к своему обоснованному экономическому максимуму", — сказала Ольга Архипова, председатель Одесского регионального отделения АСНУ.

Вторичный рынок

Что до ситуации на вторичном рынке Одессы — с начала года средние цены выросли на 7,5-8%. Наибольшим спросом пользуются 1-2-комнатные квартиры в спальных районах города: востребованность таких квартир на 15% превышает имеющееся предложение. В этом сегменте жилья цены выросли уже на 10%.

"По итогам года 1-2-комнатные квартиры на вторичном рынке Одессы могут подорожать на 2%. Однако, как и в случае с первичным рынком, стоит ожидать осенней ценовой стабильности. Пока нет никаких предпосылок как для снижения цен, так и для их немотивированного роста", — подтвердила эксперт.

Аренда

Аренда жилья в Одессе выросла в среднем на 20-25%.

Активизация в сегменте долгосрочной аренды жилья состоялась в период с июля по сентябрь — от сезона отпусков до начала учебного года и возвращения студентов в город.

Итак, можно сказать, что в сентябре будут сформированы окончательные цены на аренду жилья в Одессе, которые будут соответствовать допандемическим ценам в феврале 2020 года. Арендные ставки достигнут обоснованного максимума. Однако рост стоимости — временное сезонное явление. Зимой стоимость аренды прогнозируемо уменьшится из-за снижения спроса.