Рынок коммерческой недвижимости в Украине: стали известны актуальные тенденции покупки и аренды

По итогам января-июня наблюдалось снижение цены аренды офисных помещений в среднем на 0,8%, торговых площадей - на 10%, зато аренда складской недвижимости подорожала в среднем на 3,1%.

Что касается объектов, выставленных на продажу, то за 6 месяцев 2021 года по всей Украине офисы подорожали в среднем на 8,4%, стоимость помещений под торговлю снизилась на 7,5%, а складские помещения выросли в цене на 8,6%.

В то же время в крупнейших украинских городах - Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове наблюдался рост цен на офисные и складские помещения, а стоимость торговых объектов выросла лишь в Днепре, а в Киеве почти не изменилась.

Наибольший ценовой скачок произошел в сегменте складских помещений. Ощутимо подорожали склады во Львове (на 39,6%, аренда - на 10,5%), Киеве (на 30,8%, аренда - на 8,3%), Днепре (на 29, 5%, аренда - на 29 9%). В Харькове рост цен был более умеренным (на 6,7%), а в Одессе стоимость складов осталась почти без изменений.

Генеральный директор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев отметил, что в течение шести месяцев 2021 года, в зависимости от сегмента, формы собственности (продажа/ аренда) и площади объекта, рынок подстраивался под имеющийся спрос и другие сопутствующие обстоятельства.

"Социально-экономическая неуверенность, а также неопределенность с дальнейшим ходом пандемии наложили свой отпечаток на ситуацию на рынке коммерческой недвижимости. Цены "прыгали" месяц к месяцу, то снижаясь, то возрастая, однако можно было проследить общую тенденцию к умеренному увеличению цен после очередного "пике".

О ситуации в сегменте складской недвижимости, то стремительный рост цен эксперт объяснил имеющимся дефицитом профессиональных и полупрофессиональных складских помещений.

"По нашим данным уровень спроса в зависимости от региона, состояния помещений и востребованной площади на 30-50% превышает предложение. Именно поэтому стоимость стремительно пошла вверх", - добавил Шалаев.

По прогнозам, до конца года ситуация на рынке коммерческой недвижимости будет зависеть прежде всего от уровня инфляции и возможного введения жесткого карантина.

"Например, в сегменте стрит-ритейла в случае нового локдауна возможно дальнейшее снижение цен в пределах 5-10%. В сегменте офисной недвижимости, выставленной на продажу, цены будут стабильными с незначительным снижением стоимости в рамках 3-5%, в зависимости от площади, локации, технического состояния объекта. Зато стоимость складских помещений может вырасти на дополнительных 7%", - подытожил глава "Увекон".