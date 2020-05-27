На рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции, - Герус

Последние дни на рынка электроэнергии происходят масштабные манипуляции со стороны ГП "Оператор рынка".

Об этом написал народный депутат Украины Андрей Герус на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Из заявок на покупку на "рынке на сутки вперед" исчезло более 20 000 МВт-ч или около 30% рынка, и это обвалило цену. В понедельник-среду цена упала на 35% по сравнению с прошлой неделей. Судя по масштабности происходящего, такие действия могут быть совершены только крупнейшим участником рынка. Такой масштабный обвал цены на рынке с одной стороны является явной манипуляцией и злоупотреблением, чтобы нерыночным способом создать финансовые проблемы конкурентам", - написал Андрей Герус.

Напомним, нардеп обратился к Службе безопасности Украины и в Антимонопольный комитет Украины с требованием принять меры, которые остановят снижения цен на электроэнергию для промышленных предприятий.

Ранее ГП "Оператор рынка" уже обвиняли в манипуляциях для определенной группы участников рынка.

Руководитель ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов - бывший член НКРЭКУ, который был задержан детективами НАБУ через причастность к внедрению формулы Роттердам+, и получил подозрение в задании потребителям электроэнергии 18,87 млрд грн убытков, сейчас находится под следствием и одновременно руководит госпредприятием.