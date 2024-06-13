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Рятувальні роботи у Кривому Розі завершено: Росія вбила 9 цивільних і 29 поранила

Фото: рятувальні роботи у Кривому Розі (/t.me/dsns)
Автор: Вадим Ребрина

У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи у житловій забудові, куди Росія поцілила крилатою ракетою. Загинуло 9 осіб та 29 постраждало, серед них - 5 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На місці події працювали кінологи з пошуковими собаками та психологи.

Поліцейські документують черговий воєнний злочин Росії.

У Кривому Розі вдень 12 червня пролунав вибух. Російські війська завдали удару по житловому сектору міста.

"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО", - відреагував на обстріл президент Володимир Зеленський.

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