В ряде стран Европы зафиксированы антирекорды по числу заражений COVID-19

Во Франции, Чехии и Италии зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за последние сутки. Во Франции количество больных достигло миллиона.

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, за минувшие сутки во Франции заболели 42 032 человек. В больницах умерли 184 человека, в домах престарелых и медико-социальных учреждениях - 114.

По данным La Republica, в Италии за сутки заболело 19 143 человек, количество зараженных достигло 484 тысяч. Умер 91 человек.

В Минздраве Чехии сообщили, что за сутки заболели 15 022 человек. В стране 144 000 активных больных.

Ранее РБК-Украина писало, что Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года. Правительства европейских стран ввели еще больше ограничений, чтобы обуздать болезнь, снова ускоряющуюся по всему континенту.

В ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми в том, что касается пандемии коронавируса.