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В ряде городов Сумской области пропал свет

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Сумы, Четверг 03 марта 2022 19:14
В ряде городов Сумской области пропал свет Фото: Сумская область осталась без электричества (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Сумской области вечером 3 марта пропала электроэнергия. Про отключение света сообщают сразу из нескольких городов региона, в том числе в Тростянце и Конотопе.

Об этом корреспондент РБК-Украина.

Причины блэкаута в Сумской области пока не известны. Где-то за полчаса до отключения электричества в регионе объявили воздушную тревогу. Жителей попросили срочно укрыться в бомбоубежищах.

Ранее стало известно, что в Ахтырке Сумской области в результате бомбардировки разрушена ТЭЦ и железнодорожный вокзал.

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