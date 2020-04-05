В рядах ВСУ на изоляции из-за коронавируса находятся 114 военных

В рядах Вооруженных сил Украины на изоляции из-за коронавируса находятся 114 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные командования Медицинских сил.

Так, по состоянию на 7 утра субботы в ВСУ зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) - 114 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек", - информируют в министерстве.

Отмечается, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним, вчера сообщалось, что в ВСУ зафиксировали третий случай заражения коронавирусом. В частности, заболевание коронавирусом подтвердили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военный с конца марта лечился в домашних условиях с симптомами острого респираторного заболевания.

Как писало РБК-Украина, 2 апреля стало известно о выявлении коронавируса у первого военного в рядах Вооруженных сил. Его обнаружили в Киевском гарнизоне. Военный лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

До этого коронавирус выявили у медработника военного госпиталя в Хмельницком. На самоизоляцию отправили 10 военнослужащих, с которыми контактировал больной коронавирусом врач.