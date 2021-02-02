Девять стран ЕС получили 14 млрд евро для преодоления последствий коронавируса

Европейская комиссия выделила 14 млрд евро девяти странам ЕС в рамках четвертого транша финансовой поддержки для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это первая выплата в этом году по программе SURE.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Таким образом, финансовую поддержку получили: Бельгия - 2 млрд евро, Кипр - 229 млн евро, Венгрия - 304 млн евро, Латвия - 72 млн евро, Польша - 4,28 млрд евро, Словения - 913 млн евро, Испания - 1,03 млрд евро, Греция - 728 млн евро и Италия - 4,45 млрд евро.

Такое решение ЕК позволит европейским странам покрыть расходы связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени, и другие подобные меры, которые они ввели как ответ на пандемию коронавируса.

Отмечается, что этим странам прошлого года также выплачивали финансовую поддержку. В целом по программе SURE 15 государств-членов получили уже 53,5 млрд евро.

Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять меры для того, чтобы утвердить пакет помощи американской экономике. США пострадали от пандемии коронавируса на сумму 1,9 триллиона долларов.