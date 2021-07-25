Ряд штатов США сократили статистику по COVID после всплеска заражений, - AP

В начале этого месяца Флорида изменила частоту сообщений о заражениях. Официальные лица заявили, что это имеет смысл, учитывая уменьшение количества случаев и увеличение количества людей, которые вакцинировались. Вскоре после этого количество случаев заболевания начало расти, и в начале этой недели на Флориду приходилась пятая часть новых случаев заражения COVID-19 в стране.

В результате еженедельные выпуски во Флориде приводят к последствиям для понимания США текущего всплеска, поскольку статистика COVID-19 в штате не поступает в течение шести дней в неделю.

Представители здравоохранения Флориды заявляют, что не ограничивали обмен данными с Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Небраска фактически прекратила сообщать о вирусе в течение двух недель после того, как губернатор Пит Рикеттс объявил о прекращении официальной чрезвычайной ситуации из-за вируса.

Репортеры были вынуждены отправлять официальные запросы или обращаться к национальным веб-сайтам, которые отслеживают данные штата, чтобы узнать о COVID-статистике. Через две недели штат отступил и разработал еженедельный сайт, на котором приводятся некоторые основные цифры.

Как отмечается, официальные лица в Небраске решили, что ежедневно обновлять информационную панель по COVID-19 - пока не самое удачное использование государственных ресурсов - отчасти потому, что количество просмотров сайта постоянно снижается и это указывает на меньший интерес к цифрам.

Отмечается, что другие штаты пошли другим путем и предоставили больше информации, а Вашингтон на этой неделе добавил информационную панель о количестве жителей, заразившихся после вакцинации.

В то же время, многие штаты в последнее время начали сообщать о количестве заражений только в будние дни.

Уточняется, что тенденция к сокращению объема представления данных встревожила специалистов по инфекционным заболеваниям, которые считают, что больше информации лучше во время пандемии. Люди привыкли полагаться на государственные панели мониторинга вируса, чтобы принимать решение, посещать ли большие собрания или носить маски в общественных местах, а понимание уровня риска в сообществе влияет на то, как люди реагируют на ограничения, связанные с вирусами, и призывы пройти вакцинацию.

Отмечается, что таким образом общественность была лишена информации в реальном времени о вспышках, случаях, госпитализациях и смертях.

В то же время AP пишет, что еженедельная отчетность по цифрам и по-прежнему позволяет людям отслеживать общие тенденции, сглаживая некоторые повседневные вариации, которые возникают из-за способа регистрации случаев.