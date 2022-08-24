Ряд поездов задерживаются из-за ДТП в Кировоградской области: график "Укрзализныци"
Фото: ряд поездов задерживаются из-за ДТП в Кировоградской области (Виталий Носач РБК-Украина)
Из-за ДТП возле железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка некоторые поезда курсируют с опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
УЗ обнародовала график поездов с задержками:
- №86 Львов - Запорожье (+4 ч 30 мин);
- №76 Киев - Кривой Рог (+3 ч 00 мин);
- №42 Львов - Днепр (+3 ч 10 мин);
- №92 Одесса - Харьков (+3 ч 06 мин);
- №80 Киев - Днепр (+1 ч 45 мин);
- №7/8 Харьков — Одесса (+2 ч 25 мин).
Время задержки может изменяться, отмечают в "Укрзализныци".
Напомним, 19 августа в Харьковской области грузовой поезд сошел с рельсов. Поэтому несколько пассажирских поездов также задерживались.
Кроме этого, "Укрзализныця" продлит маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца.
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