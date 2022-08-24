Ряд поездов задерживаются из-за ДТП в Кировоградской области: график "Укрзализныци"

Из-за ДТП возле железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка некоторые поезда курсируют с опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

УЗ обнародовала график поездов с задержками:

№86 Львов - Запорожье (+4 ч 30 мин);

№76 Киев - Кривой Рог (+3 ч 00 мин);

№42 Львов - Днепр (+3 ч 10 мин);

№92 Одесса - Харьков (+3 ч 06 мин);

№80 Киев - Днепр (+1 ч 45 мин);

№7/8 Харьков — Одесса (+2 ч 25 мин).

Время задержки может изменяться, отмечают в "Укрзализныци".

Напомним, 19 августа в Харьковской области грузовой поезд сошел с рельсов. Поэтому несколько пассажирских поездов также задерживались.

Кроме этого, "Укрзализныця" продлит маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца.

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