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Ряд поездов задерживаются из-за ДТП в Кировоградской области: график "Укрзализныци"

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Кировоградская область, Среда 24 августа 2022 07:14
Ряд поездов задерживаются из-за ДТП в Кировоградской области: график "Укрзализныци" Фото: ряд поездов задерживаются из-за ДТП в Кировоградской области (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Из-за ДТП возле железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка некоторые поезда курсируют с опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

УЗ обнародовала график поездов с задержками:

  • №86 Львов - Запорожье (+4 ч 30 мин);
  • №76 Киев - Кривой Рог (+3 ч 00 мин);
  • №42 Львов - Днепр (+3 ч 10 мин);
  • №92 Одесса - Харьков (+3 ч 06 мин);
  • №80 Киев - Днепр (+1 ч 45 мин);
  • №7/8 Харьков — Одесса (+2 ч 25 мин).

Время задержки может изменяться, отмечают в "Укрзализныци".

Напомним, 19 августа в Харьковской области грузовой поезд сошел с рельсов. Поэтому несколько пассажирских поездов также задерживались.

Кроме этого, "Укрзализныця" продлит маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца.

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Укрзализныця
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