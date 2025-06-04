Руйнація будівель і пожежі: ДСНС показали наслідки атаки РФ по Харкову та передмістю

Росіяни в ніч на 4 травня вчинили комбіновану атаку по Харкову та передмістю. Внаслідок обстрілу були пожежі та зафіксовано зруйновані будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Вночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову й передмістю", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Харкова і не тільки

Нагадаємо, минулої ночі ворог атакував дронами територію поштового терміналу в передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа. Як повідомляли в ДСНС - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 квадратних метрів.

Крім цього, росіяни вдарили дронами по цивільному підприємству в Балаклії (Харківська область). У зв'язку з цим одна людина загинула і ще одну було поранено.

Під обстрілом у ніч на 3 червня опинилися також Одеса, Чернігів, Миколаїв і Полтава. Детальніше про атаку по кожному місту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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