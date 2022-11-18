UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Русский мир" - ракова пухлина, яка загрожує усій Європі, - Моравецький

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО та ЄС рішуче відреагують на можливу ескалацію війни на території України. "Русский мир", є раковою пухлиною, яка загрожує Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polish Press Agency.

Під час пресконференції в Гданську, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість через нарощування Росією військ у західному сусідстві з Білоруссю. За його словами, окупанти можуть спробувати відкрити новий фронт у війні проти України.

"Всі в Європі й весь вільний світ стурбовані тим, чи не має наміру Кремль напасти на Україну з північного заходу, відкрити новий фронт. Розірвати лінії комунікації, які йдуть з Польщі, Словаччини, Румунії на схід, лінії гуманітарних поставок, лінії поставок зброї, щоб Україна могла себе захистити", - сказав він.

Як відзначив Моравецький, лідери ЄС домовились про посилення допомоги Україні та рішучу відповідь разом з НАТО у разі можливої російської ескалації.

Прем'єр додав, що "русский мир", є раковою пухлиною, яка загрожує не лише більшості російського суспільства, а й усій Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяПольща