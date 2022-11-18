"Русский мир" - ракова пухлина, яка загрожує усій Європі, - Моравецький

НАТО та ЄС рішуче відреагують на можливу ескалацію війни на території України. "Русский мир", є раковою пухлиною, яка загрожує Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polish Press Agency .

Під час пресконференції в Гданську, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість через нарощування Росією військ у західному сусідстві з Білоруссю. За його словами, окупанти можуть спробувати відкрити новий фронт у війні проти України.

"Всі в Європі й весь вільний світ стурбовані тим, чи не має наміру Кремль напасти на Україну з північного заходу, відкрити новий фронт. Розірвати лінії комунікації, які йдуть з Польщі, Словаччини, Румунії на схід, лінії гуманітарних поставок, лінії поставок зброї, щоб Україна могла себе захистити", - сказав він.

Як відзначив Моравецький, лідери ЄС домовились про посилення допомоги Україні та рішучу відповідь разом з НАТО у разі можливої російської ескалації.

Прем'єр додав, що "русский мир", є раковою пухлиною, яка загрожує не лише більшості російського суспільства, а й усій Європі.