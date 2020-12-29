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Румыния выделит Молдове вакцину от COVID из квоты по линии ЕС

Кишинев, Вторник 29 декабря 2020 15:52
Румыния выделит Молдове вакцину от COVID из квоты по линии ЕС
Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (flickr.com/eppofficial)
Автор: РБК-Украина

Румыния предоставит Молдове партию вакцины от COVID из того объема, который получает в рамках Евросоюза. На сегодня речь идет о 200 тысячах доз.

Об этом договорились сегодня президенты обеих стран Клаус Йоханнис и Майя Санду, передает newsmaker.md.

По словам Йоханниса, Румыния передаст вакцину в скором времени. Кроме того, Бухарест направит своих специалистов для помощи молдавским врачам в лечении коронавируса.

Кроме того, молдавским фермерам, которые пострадали от засухи, предоставят 6 тысяч донн дизельного топлива, а независимым СМИ - 250 тысяч евро.

Отметим, это была первая встреча Санду с лидером другого государства на посту президента Молдовы. Она пообещала, что после долгих лет холодных отношений между странами Молдова и Румыния возвращаются к открытому братскому сотрудничеству.

Также Йоханнис заявил, что ближайшее время будет подписан протокол о сотрудничестве в сфере образования на 2021-2025 годы, который позволит реформировать образование в Молдове.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина ведет переговоры о поставках со всеми производителями, кроме российских.

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Новости Украины Общество РумынияМолдоваВакцинаCOVID-19

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