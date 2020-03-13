Румыния ввела ограничения на границе из-за коронавируса

Румыния ввела дополнительные режимные меры на границе в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что Румыния условно разделила территории стран Европы на зоны риска. При въезде в страну из зоны риска, людей будут направлять представителям Министерства здравоохранения Румынии для проверки в карантине в течение 7 дней.

Отмечается, что в случае отказа, людей не будут пропускать на территорию Румынии и возвращать обратно. Украина пока не входит в зону риска.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия ограничила пропуск на свою территорию из-за угрозы распространения коронавируса. Начиная с 13 марта в Словакию будут пропускать только граждан страны и лиц, имеющих вид на жительство. Украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Как писало РБК-Украина, 12 марта в Словакии объявили чрезвычайное положение из-за опасности распространения коронавируса. Согласно положению, правительство и государственные органы могут формировать поставку медицинских товаров конкретных компаний.