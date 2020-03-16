Румыния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Румыния, начиная с понедельника, 16 марта, вводит чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает Agerpress.

Соответствующий указ президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в субботу, 14 марта. Он отметил, что чрезвычайное положение позволит выделить новые ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.

"Таким образом, у правительства будет возможность выделить больше денег для сферы здравоохранения, больше денег на лекарства, больше денег на абсолютно необходимое медицинское оборудование. Точно так же эта ситуация позволит совершать покупки в очень короткие сроки с упрощенными процедурами, предоставляя тем самым правительству все необходимые инструменты для наиболее эффективного управления кризисом, вызванным коронавирусом", - сказал Йоханнис.

Напомним, утром 16 марта в Министерство здравоохранения Украины подтвердило два новых случая инфицирования коронавирусом. Это стал пятый случай коронавируса в Украине, один из них летальный.

Отметим, в Украине с 16 марта закрыли границу для иностранцев из-за коронавируса. Ограничения будут действовать две недели, но могут быть продлены.