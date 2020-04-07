В Румынии зафиксировали вспышку COVID-19 среди младенцев

На западе Румынии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции среди младенцев одного из роддомов. Об этом сообщает Romania Insider.

Сообщается, что в роддоме в городе Тимишоара у десяти младенцев оказались положительные тесты на COVID-19, однако у матерей этих детей результаты тестирования показали отрицательный результат.

Всего у 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля. Но с 2 до 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в медицинском учреждении.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару дал распоряжение провести расследование. Отмечается, что ранее в этом родильном доме был обнаружен коронавирус у 25 пациентов и медработников.

Напомним, ранее в Румынии продлили чрезвычайное положение еще на месяц.

Кроме того, 24 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима тотального карантина. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

Добавим, что 22 марта Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.