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В Румынии пациент устроил расправу в психбольнице, есть жертвы

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 19:12
В Румынии пациент устроил расправу в психбольнице, есть жертвы
Фото: скорая на месте инцидента в Румынии (republica.ro)

В результате инцидента погибли четыре человека

В Румынии один из пациентов психбольницы Сепока в уезде Бузэу убил четырех человек, еще девять получили травмы и находятся в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 18 августа. По данным полиции, 38-летний пациент металлическим предметом убил четырех других пациентов, еще девять человека получили тяжелые травмы. На данный момент пострадавшие находятся в реанимации, нападавшего задержали при попытке сбежать из больницы.

По словам главврача Виорика Михалашку, нападение "произошло очень быстро, менее чем за минуту".

"Его поместили в палату с нормальным наблюдением. Симптомы, которые он проявлял, не предвидели бедствия, которое случилось", - уточнил он.

По данным медиков, нападавший в приступе психоза по несколько раз ударил 13 других пациентов, от полученных травм сразу скончались трое. Еще одна женщина умерла после того, как впала в непродолжительную кому.

Напомним, ранее в немецком городе Изерлон (Северный Рейн-Вестфалия) на вокзале мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека. Сам нападавший после инцидента сел на пол и дожидался полиции.

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