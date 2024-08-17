Румунські прикордонники виявили тіло людини в Тисі (відео)

"Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води", - повідомили в ДСНС.

За даними прикордонників, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, тому наразі проводяться заходи щодо встановлення особи.

"Вкотре закликаємо уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоровʼю!", - зауважили в ДПСУ,