У Румунії знайшли тіло одного з ухилянтів з України, які заблукали в горах

Так, 26 грудня румунські рятувальники повідомили, що знайшли двох заблукалих українців живими. Із зібраної інформації гірським рятувальникам стало відомо про перебування в горах ще двох поранених громадян України, один з яких мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею, останній телефонний зв’язок з ним здійснювався вранці понеділка.

Сьогодні, 27 грудня директор державної гірничо-рятувальної служби румунського повіту Марамуреш Дан Бенга повідомив, що румунські рятувальники знайшли тіло одного з двох українців, які не виходили на зв'язок.

"Один із двох українців, з якими не вдалося зв’язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем", - сказав Дан Бенга.