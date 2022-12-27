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У Румунії знайшли тіло одного з ухилянтів з України, які заблукали в горах

Фото: у Румунії знайшли тіло одного з ухилянтів з України (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

На Закарпатті напередодні Різдва 6 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Румунські прикордонники затримали 2-х громадян України, проте четверо ухилянтів заблукали в горах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpres.

Так, 26 грудня румунські рятувальники повідомили, що знайшли двох заблукалих українців живими. Із зібраної інформації гірським рятувальникам стало відомо про перебування в горах ще двох поранених громадян України, один з яких мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею, останній телефонний зв’язок з ним здійснювався вранці понеділка.

Сьогодні, 27 грудня директор державної гірничо-рятувальної служби румунського повіту Марамуреш Дан Бенга повідомив, що румунські рятувальники знайшли тіло одного з двох українців, які не виходили на зв'язок.

"Один із двох українців, з якими не вдалося зв’язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем", - сказав Дан Бенга.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали чоловіка, що збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом - до Німеччини. Зауважимо, що чоловік заплатив за такий "атракціон" 2,5 тисячі доларів.

Раніше ми писали, що прикордонники затримали 13 ухилянтів, які намагалися незаконно дістатися Молдови та Румунії. Під час затримання довелося здійснити попереджувальні постріли.

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