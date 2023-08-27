У Румунії перевірять усі заправки після смертельних вибухів на АЗС

"Від завтрашнього дня по всій країні всі газозаправні станції будуть перевірені. Крім того, там, де будуть виявлені порушення, які можуть призвести до загибелі людей або створять загрозу для людей, діяльність буде закрита на місці. Якщо буде потрібно, ми внесемо законодавчі зміни протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів і без того, щоб певні люди намагалися зберегти свій бізнес, навіть якщо він незаконний", - заявив прем’єр-міністр.

Зазначається, що в результаті трагедії був активований Європейський механізм цивільного захисту для передачі поранених за кордон. Перших пацієнтів вже відправили до Бельгії та Італії.

Міністр охорони здоров’я Александру Рафіла додав, що є ще декілька пацієнтів, які будуть переведені до Австрії, Німеччини та Норвегії.

За попередніми даними розслідування, компанія, оператор станції LPG зі зрідженим газом, де сталися вибухи, не мала дозволу на роботу з 2020 року.

Пожежі в Румунії

Нагадаємо, ми повідомляли, що в румунському окрузі Креведія стався вибух на заправній станції LPG зі зрідженим газом. Відомо про 46 постраждалих, одна людина загинула.

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