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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 16 червня, в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на румунське видання News.

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.

За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми. 

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

 

Фото: ДТП з українцями у Румунії (ziuaconstanta.ro)

Нагадаємо, 5 червня в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до Чопа (Україна), потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargo . Внаслідок аварії загинули щонайменше чотири особи.

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ДТПРумунія