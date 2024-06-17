У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують, наприклад, у разі великих аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.

За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

Фото: ДТП з українцями у Румунії (ziuaconstanta.ro)