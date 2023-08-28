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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: постраждали понад десять людей

Фото: у Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Румунії автобус сполученням Констанца-Одеса із 40 українцями потрапив в аварію, внаслідок пошкодження отримали 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Аварія сталася у Неводарі. За попередніми даними, автобус врізався в обмежувач висоти. Повідомляється, що відомо щонайменше про 12 постраждалих. Наразі до лікарні доставлено шістьох дорослих із травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 людей пройшли медичне обстеження на місці та відмовилися від перевезення до лікарні.

На місце події прибули понад 10 бригад швидкої допомоги, а також кілька пожежних машин та евакуатор.

 

ДТП з українцями у Європі

Нагадаємо, що ввечері 25 серпня поблизу міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус із українськими туристами зіткнувся з польською фурою.

Італійські ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомляли, що внаслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро дітей. Як заявляли журналісти, трьох українців у тяжкому стані доставили гелікоптерами до лікарень в Удіні та Трієст.

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