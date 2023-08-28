У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: постраждали понад десять людей

Аварія сталася у Неводарі. За попередніми даними, автобус врізався в обмежувач висоти. Повідомляється, що відомо щонайменше про 12 постраждалих. Наразі до лікарні доставлено шістьох дорослих із травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 людей пройшли медичне обстеження на місці та відмовилися від перевезення до лікарні.

На місце події прибули понад 10 бригад швидкої допомоги, а також кілька пожежних машин та евакуатор.

ДТП з українцями у Європі

Нагадаємо, що ввечері 25 серпня поблизу міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус із українськими туристами зіткнувся з польською фурою.

Італійські ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомляли, що внаслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро дітей. Як заявляли журналісти, трьох українців у тяжкому стані доставили гелікоптерами до лікарень в Удіні та Трієст.