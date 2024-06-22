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У Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: дев'ять постраждалих

Фото: у Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

22 червня в Румунії сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 50 громадян України. Дев'ять людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Так, вранці 22 червня автобус, в якому перебувало 50 громадян України, потрапив у ДТП на території Румунії. 9 громадян України отримали незначні травми.

"Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі", - зазначили виданню у МЗС.

ДТП з українцями у Європі

В аварії з автобусом, що сталася біля міста Красностав (Польща) 20 червня, постраждали 8 українців. Серед них - один неповнолітній.

Крім того, 16 червня в Румунії автобус з громадянами України потрапив у ДТП. Внаслідок інциденту четверо людей доправили до лікарні.

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ДТПРумунія