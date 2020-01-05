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Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке

Новости » Общество     05.01.2020 - 07:19
Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке
Иллюстративное фото (wikipedia)

Руководитель херсонской полиции заверил, что причастность милиционера

Убийство в Каховке в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен сотрудник полиции, будет расследовано "очень тщательно и справедливо". Об этом сказал руководитель Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин, передает прес-служба полиции.

По словам Прокудина, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для всестороннего расследования.

"В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет суровую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - отметил руководитель полиции.

Прокудин также обратился к митингующим, которые принесли в областное управление полиции шины и подожгли их. Он попросил граждан во время проведения мероприятий проводить акции исключительно мирным способом и не нарушать публичный порядок.

Руководитель полиции отмечает, что сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом, поскольку полицейский был свидетелем убийства. Однако Прокудин уверяет, что расследование будет беспристрастным.

Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заверил, что будет контролировать ход расследования убийства 26-летнего мужчины в Каховке.

Глава Херсонской ОГА пообещал контролировать ход расследования убийства в Каховке В Каховке протестуют из-за возможной причастности полиции к убийству человека
Новости Украины полицияХерсонская областьпреступления
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