Руководство Каменского обвинили в попытке построить коррупционную схему на коронавирусных закупках

В январе 2021 года Управление здравоохранения Каменской городского совета выступило заказчиком целого ряда закупок для обеспечения больниц города средствами для лечения COVID-19. Был подписан ряд договоров на покупку дезинфицирующих средств, комбинезонов биологической защиты, а также медицинских масок. Поставщиками необходимых товаров выступили ООО "Торговая группа "Днепр" и ФЛП Толкунов Сергей Олегович.

У Толкунова горсовет приобрел 2100 дезинфицирующих средств в емкостях объемом 5 литров по цене 540 гривен. Таким образом общая сумма заказа составила 1 134 000 гривен.

В свою очередь фирма предпринимателя поставила Управлению здравоохранения Каменского горсовета 8 тысяч комбинезонов биологической защиты на общую сумму 2 720 000 грн. То есть стоимость одного комбинезона биологической защиты составила 340 грн.

В рамках другого договора у "Торговой группы "Днепр" была проведена закупка 400 тысяч медицинских масок на общую сумму 1 120 000 грн: стоимость одной маски составила 2 грн. 80 коп.

"Даже беглый анализ похожих договоров и в других регионах, и в Днепре, показывает, что рыночная цена на подобные товары значительно ниже. Для сравнения Днепровский горсовет закупал маски для больниц за суммы и 1 грн 45 копеек, и 1 грн 18 копеек. Дезинфицирующие средства такого же объема закупались, например, в Николаеве за сумму 344 гривны, в отличие от 540 грн в Каменском. Такая же ситуация и с костюмами биозащиты. В Запорожской области защитные костюмы поставлялись и по 125, и по 150 гривен. Почему в Каменском это стоило 340 - большой вопрос", - отметило издание.

Как выяснили журналисты, директором компании Толкунова является Александр Козырь, который ранее работал в коммунально-жилищном эксплуатационном предприятии "Орион", имеющим прямое отношение к Каменскому горсовету.

Против руководства города уже открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Каменское его же властями, по подсчетам издания, может составлять порядка 2 миллионов гривен