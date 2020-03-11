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Руководителя администрации президента Франции проверят на коронавирус

Новости » Общество     11.03.2020 - 04:13
Руководителя администрации президента Франции проверят на коронавирус
Фото: Елисейский дворец (ru.wikipedia.org)

Глава администрации контактировал с лицом, у которого обнаружили коронавирус

Руководителя администрации президента Франции Патрика Стрзода проверят на вероятное заражение коронавирусом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Елисейского дворца.

Известно, что он на прошлой неделе контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Хоть и у главы французского президента не было никаких симптомов, однако его попросили пройти проверку.

"Чтобы обезопасить президента Республики, его попросили оставаться дома и пройти обследование", - указано в заявлении.

Также прошла проверку министр юстиции Франции Николь Беллубе, поскольку она сама сообщила о симптомах "легкой лихорадки". Министр отменила все свои встречи и ожидает результатов обследования.

Ранее проба на коронавирус взяли у министра культуры Франции Франка Рістера, тест дал положительный результат. Сейчас чиновник находится дома под наблюдением. Еще пять депутатов и два работника национального собрания Франции также на больничном из-за заражения COVID-19.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отменил свои зарубежные визиты, в том числе с Украины, из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса. Зурабишвили, в частности, отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

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