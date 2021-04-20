Руководил страной более 30 лет. Президент Чада погиб в столкновениях с повстанцами

Президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.

По предварительным результатам выборов 11 апреля предполагалось, что он, набрав 80% голосов, в шестой раз возглавит страну.

В выходные Деби отправился на линию фронта, чтобы посетить войска, которые борются с повстанцами, расположенными через границу в Ливии.

Повстанцы из группы, которая называет себя "Fact" ("Фронт перемен и согласия" в Чаде), напали на пограничный пост в день выборов. Они наступали на столицу Нджамену.

Столкновения с армией начались в субботу. Генерал армии сообщил агентству Reuters, что 300 повстанцев были убиты и 150 взято в плен. По его словам, пять правительственных солдат были убиты и 36 ранены.

Правительство и парламент сейчас распущены. В ближайшие 18 месяцев страной будет управлять военный совет.

Деби был одним из самых продолжительных правителей Африки. Впервые он пришел к власти во время вооруженного восстания в 1990 году. Тогда он захватил власть после восстания против президента Хиссена Хабре и с тех пор пережил различные мятежи против собственного правления. Выиграл выборы в 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 годах.