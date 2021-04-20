ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Руководил страной более 30 лет. Президент Чада погиб в столкновениях с повстанцами

Новина українською → Чад, Вторник 20 апреля 2021 15:12
Руководил страной более 30 лет. Президент Чада погиб в столкновениях с повстанцами Фото: президент Чада Идрис Деби погиб (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.

О гибели президента армия заявила в эфире государственного телевидения, передает BBC.

По предварительным результатам выборов 11 апреля предполагалось, что он, набрав 80% голосов, в шестой раз возглавит страну.

В выходные Деби отправился на линию фронта, чтобы посетить войска, которые борются с повстанцами, расположенными через границу в Ливии.

Повстанцы из группы, которая называет себя "Fact" ("Фронт перемен и согласия" в Чаде), напали на пограничный пост в день выборов. Они наступали на столицу Нджамену.

Столкновения с армией начались в субботу. Генерал армии сообщил агентству Reuters, что 300 повстанцев были убиты и 150 взято в плен. По его словам, пять правительственных солдат были убиты и 36 ранены.

Правительство и парламент сейчас распущены. В ближайшие 18 месяцев страной будет управлять военный совет.

Деби был одним из самых продолжительных правителей Африки. Впервые он пришел к власти во время вооруженного восстания в 1990 году. Тогда он захватил власть после восстания против президента Хиссена Хабре и с тех пор пережил различные мятежи против собственного правления. Выиграл выборы в 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 годах.

Напомним, в начале 2019 года Израиль и Чад возобновили прерванные в 1972 году дипломатические отношения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире повстанцы
NEWS
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"