Рукостискання з вбивцею. Данілов різко відреагував на "гарантії безпеки" для Росії

Франція пропонує "гарантії безпеки" для Росії

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний у тому, що війна між Україною та Росією закінчиться за столом переговорів, а неможливість розширення НАТО стане однією з тем під час діалогу.

Лідер Франції переконаний у тому, що майбутня безпека Європи також включатиме й "гарантії безпеки" для Росії. Водночас він запевнив, що саме Україна вирішуватиме, коли починати перемовини з ворогом.

"Це український народ має вирішувати сам і вирішувати, за яких умов, як, коли, від нас це не залежить", - заявив Макрон.

Рукостискання з вбивцею

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати "гарантії безпеки"? Замість Нюрнбергу - підписання угоди з Росією і рукостискання? Українська кров на руках Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", - написав Данілов.

*Нюрнберзький процес - судовий процес над злочинцями Третього Рейху, який розпочав 20 листопада 1945 року.

Як пояснив секретар РНБО, найкращими "гарантіями безпеки" для світу стануть денуклеаризація та демілітаризації Росії.

Також Данілов нагадав Росії про гуманізм судової системи Європи, який не передбачає смертної кари після винесення вироку.

Спочатку трибунал, потім - "гарантії безпеки"

"Цивілізований світ потребує "гарантій безпеки" від варварських намірів постпутінської Росії. Це стане можливим лише після трибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, стягнення масштабних репарацій та кривавого з'ясування у російських еліт "хто винен?", - пояснив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.