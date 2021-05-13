Рудык рассказала, как обеспечить бесперебойность вакцинирования украинцев

Партия "Голос" призывает правительство обеспечить бесперебойную вакцинацию населения . В противном случае коллективного иммунитета нам не видать ни в этом, ни в следующем году.

Рудык убеждена, что власть должна наращивать, а не сокращать темпы вакцинации.

"В апреле правительство провалило эту задачу. При установленном плане вакцинации 2,7 млн человек, в реальности прививки получили в пять раз меньше - 504 тыс. лиц", - заявила нардеп.

Рудык также подчеркнула, что в мае ситуация пока еще хуже. С начала месяца вакцину получили 130 тыс. человек. При заявленном плане в 5,65 млн, сегодня прививок ежедневно делается в 12 раз меньше, чем нужно, уточнила она.

"Нельзя ехать на машине без горючего - так и с вакцинацией. Вакцинирование - это сейчас самое эффективное вложение денег. Каждая вложенная в вакцины гривна не только сохранит человеческие жизни, но и запустит экономику на полную", - заявила Кира Рудык.

По убеждению лидера "Голоса", в процессе бесперебойности вакцинации основную роль играет обеспечение страны вакцинами.

"Вакцины не безграничны. За последние две недели Минздрав написал, что в Украину прибыл еще 1 миллион вакцин. Есть ли у нас понимание кого и как будут ими прививать? Нет, потому что Минздрав молчит, как воды в рот набрал. И потом опять будем иметь аукционы невиданной щедрости, когда несколько дней будут вакцинировать всех подряд, а потом выключат рубильник, потому что так кто-то захотел на Грушевского. В плане правительства на май предусмотрено поступление 1,5 миллиона вакцин Sinovac и 500 тысяч вакцин AstraZeneca", - заявила Рудык.

Депутат убеждена: даже если эти вакцины удастся вовремя доставить, этого не достаточно, чтобы до конца года вакцинировать достаточно людей для получения коллективного иммунитета.

"Только в списке приоритетных к вакцинации лиц более 20 миллионов. Ведь, чтобы проводить более 60 тысяч вакцинаций в день, нужно иметь по меньшей мере 2 миллиона вакцин в месяц", - резюмировала Рудык.