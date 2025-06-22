Рубіо про намір Ірану закрити Ормузьку протоку: це економічне самогубство

Парламент Ірану нібито схвалив закриття Ормузької протоки для судноплавства. Проте такий крок загрожує значними економічними наслідками для самої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.
Під час розмови з Рубіо журналіст уточнила, чи очікує держсекретар США, що Іран закриє Ормузьку протоку, щоб перешкодити транспортуванню нафти по всьому світу.
"Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зв'язатися з ними з цього приводу, оскільки вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти. Якщо вони це зроблять, це буде ще одна жахлива помилка. Для них це буде економічним самогубством", - зауважив Рубіо.
Держсекретар США наголосив, що його країна має варіанти, як з цим впоратися, однак закликав до того, щоб інші країни також звернули на це увагу.
"Це завдасть набагато більшої шкоди економікам інших країн, ніж нашій. На мою думку, це буде масштабна ескалація, яка заслуговує на відповідь не тільки з нашого боку, але й з боку інших. Тож, дивіться, вони скажуть те, що їм потрібно сказати, ви знаєте, це те, що потрібно зробити для їхньої внутрішньої політики тощо, але в кінцевому підсумку ми будемо судити про них за їхніми подальшими діями", - пояснив він.
Під час розмови Рубіо заявив, що США в Ірані мали три цілі і цих трьох цілей вони досягли.
"І в цьому полягала суть цієї місії, і це те, чого ми досягли. Що буде далі, залежатиме від того, що вони зроблять. Якщо вони хочуть вести переговори, ми готові до переговорів. Якщо вони хочуть бути хитрими та робити небезпечні речі, ми маємо відповіді, які будуть руйнівними", - підсумував держсекретар.
Зауважимо, що в ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Це сталось після більш як тижня після загострення ситуації на Близькому Сході.
Станом на зараз Ізраїль вже завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану, а також встиг ліквідувати десятки топ-командирів Ірану та фізиків-ядерників, які займаються ядерною програмою країни.
Президент Дональд Трамп назвав дану операцію "вражаючим військовим успіхом".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс своєю чергою окреслив "червоні лінії" для Ірану та озвучив ключові питання, що можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.
За даними ЗМІ, раніше сьогодні парламент Ірану попередньо схвалив закриття Ормузької протоки, однак остаточне рішення повинна прийняти Вища рада національної безпеки Ірану.
Варто зауважити, що закриття даної протоки може вплинути й безпосередньо на українців.
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна пояснював, як пов'язані Ормузька протока та ціни на бензин в Україні.
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