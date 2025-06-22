Рубіо про намір Ірану закрити Ормузьку протоку: це економічне самогубство

Під час розмови з Рубіо журналіст уточнила, чи очікує держсекретар США, що Іран закриє Ормузьку протоку, щоб перешкодити транспортуванню нафти по всьому світу.

"Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зв'язатися з ними з цього приводу, оскільки вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти. Якщо вони це зроблять, це буде ще одна жахлива помилка. Для них це буде економічним самогубством", - зауважив Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що його країна має варіанти, як з цим впоратися, однак закликав до того, щоб інші країни також звернули на це увагу.

"Це завдасть набагато більшої шкоди економікам інших країн, ніж нашій. На мою думку, це буде масштабна ескалація, яка заслуговує на відповідь не тільки з нашого боку, але й з боку інших. Тож, дивіться, вони скажуть те, що їм потрібно сказати, ви знаєте, це те, що потрібно зробити для їхньої внутрішньої політики тощо, але в кінцевому підсумку ми будемо судити про них за їхніми подальшими діями", - пояснив він.

США мали три цілі в Ірані

Під час розмови Рубіо заявив, що США в Ірані мали три цілі і цих трьох цілей вони досягли.

"І в цьому полягала суть цієї місії, і це те, чого ми досягли. Що буде далі, залежатиме від того, що вони зроблять. Якщо вони хочуть вести переговори, ми готові до переговорів. Якщо вони хочуть бути хитрими та робити небезпечні речі, ми маємо відповіді, які будуть руйнівними", - підсумував держсекретар.