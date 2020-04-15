За рубежом выздоровел от коронавируса еще один украинец

За рубежом подтвердили выздоровление от коронавируса еще одного гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, сегодня было подтверждено выздоровление от COVID-19 украинского гражданина на территории Бельгии. В общем переболели коронавирусом за рубежом уже 26 украинцев. Шестеро граждан умерли от заболевания коронавирусом.

Кроме того, сейчас на лечении от COVID-19 находятся за границей 174 гражданина Украины. Украинцы болеют в Австрии, Греции, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что более 500 тысяч жителей планеты уже выздоровели от коронавируса. При этом умерли от болезни уже 130 930 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превышает 2 миллиона.

Кроме того, по состоянию на утро 15 апреля в Украине выздоровели от болезни уже 143 пациента. При этом лабораторно подтвердили 3764 случая заболевания коронавирусом. Умерли от COVID-19 более 100 больных.