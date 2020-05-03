За рубежом коронавирусом болеют 160 украинцев

По состоянию на 3 мая за границей на лечении от коронавирусной инфекции находятся 160 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

По данным ведомства, сейчас 121 украинец лечится в Италии, по одному в Австралии, Мальте, Польше, Молдове и Таиланде, по 2 в Соединенных Штатах Америки, Швеции и Уругвае, по 3 в России и Австрии, четверо в Германии, 6 в Чехии и 12 в Греции.

Кроме того, выздоровели от коронавируса за пределами Украины уже 50 граждан. Случаи выздоровления подтверждены в Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Доминиканской Республике, Египте, Испании, Италии, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Португалии, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Японии.

При этом от коронавируса за пределами страны умерли 8 украинских граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине было подтверждено более 500 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев выявлено в Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Также РБК-Украина писало, что за сутки в Украине умерли 9 больных коронавирусом. Вчера летальные случаи коронавируса были зафиксированы в Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской областях и Киеве.