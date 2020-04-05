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За рубежом от коронавируса выздоровели еще 4 украинца

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 23:59
За рубежом от коронавируса выздоровели еще 4 украинца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На лечении за границей находятся более 160 граждан Украины

От коронавируса за рубежом выздоровели уже 15 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные официального Telegram-канала Министерства иностранных дел.

По данным внешнеполитического ведомства, по состоянию на 5 апреля за рубежом от коронавируса лечатся 167 украинских граждан. При этом 15 граждан уже переболели на коронавирус. Ранее было известно об 11 выздоровевших.

Выздоровление украинцев зафиксировано в Доминиканской республике, Италии, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Германии и Японии.

Жертвами коронавируса за рубежом стали 5 граждан Украины.

За рубежом от коронавируса выздоровели еще 4 украинца

Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса на территории Украины превышает 1300. За сутки было зафиксировано более полусотни новых больных коронавирусом. Выздоровели от коронавирусной инфекции уже 28 пациентов.

Также РБК-Украина писало, что от коронавируса в Украине за сутки умерли 5 человек. Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом в Украине, приблизилось к 40.

Добавим, 2 апреля в Виннице подтвердили первое выздоровления больного коронавирусом пациента. Из больницы Винницы выписали 32-летнего мужчину, который заболел коронавирусом после путешествия по Европе.

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