За рубежом от коронавируса лечатся 34 украинца

За границей в больницах с диагнозом коронавирус находятся 34 гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства закордоннихх дел.

Кроме того, уже 10 украинцев выздоровели. Умерли от коронавирус 4 граждане Украины за рубежом.

Также сообщается, что более 13,6 тыс. людей ждут евакуции из-за границы после принятия решения о закрытии границ.

РБК-Украина писало, что в Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавіруса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию.

РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине по состоянию на вечер 2 апреля составляет 897.