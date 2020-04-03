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За рубежом от коронавируса лечатся 34 украинца

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 03:31
За рубежом от коронавируса лечатся 34 украинца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще 10 украинцев уже побороли болезнь

За границей в больницах с диагнозом коронавирус находятся 34 гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства закордоннихх дел.

Кроме того, уже 10 украинцев выздоровели. Умерли от коронавирус 4 граждане Украины за рубежом.

Также сообщается, что более 13,6 тыс. людей ждут евакуции из-за границы после принятия решения о закрытии границ.

За рубежом от коронавируса лечатся 34 украинцаРБК-Украина писало, что в Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавіруса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию.

РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине по состоянию на вечер 2 апреля составляет 897.

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