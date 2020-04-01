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За рубежом от коронавируса лечатся 32 украинца, - МИД

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 10:51
За рубежом от коронавируса лечатся 32 украинца, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы проходят лечение от коронавируса за пределами нашей страны

Количество украинцев, которые лечатся за рубежом от коронавируса, возросло до 32 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Как сообщается, 32 гражданина Украины проходят лечение от коронавируса за пределами нашей страны. Так по одному украинцу лечатся в Швейцарии, Швеции, Великобритании, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по двое находятся в ОАЭ и Нигерии, трое в Австрии, четверо в Польше, Германии и Доминиканской Республике, пятеро в Италии.

Как отмечается, 8 украинцам уже удалось выздороветь за рубежом. По одному в Польше и Германии, двум в Италии и четырем в Японии, при этом четверо граждан погибли.

Кроме того 11350 украинцев зарегистрировались для возвращения домой.

Напомним, в мире число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 тысяч 556 человек по состоянию на 7:00 утра среды, 1 апреля (по киевскому времени). Количество летальных исходов составляет 42 тысяч 332 человек в мире. Вылечились на сегодня уже 178 300 человек.

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