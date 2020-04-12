За рубежом 6 украинцев умерли в результате заражения коронавирусом

В результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом скончались шестеро граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД).

По данным ведомства, по состоянию на 18:00 в воскресенье, 12 апреля, за рубежом от коронавирусной инфекции лечится 171 украинец. Больше всего - в Италии, 121 гражданин.

В Греции лечатся 22 украинца, в Испании - пятеро, в Германии - четверо, в Австрии - трое, в Португалии - двое, по одному - на Мальте, в Нигерии, Бельгии, Нидерландах, Польше и др. Один украинец проходит лечение в России.

Еще 24 гражданина за рубежом выздоровели: 5 - в Польше, по 4 - в Доминиканской Республике и Японии, по двое - в Италии и Нигерии, по одному - в Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

Напомним, по данным Минздрава, наибольшая динамика распространения коронавируса в Украине наблюдается в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, и Киеве с показателем - 416. На третьем месте - Ивано-Франковская область - 291 случай заражения.