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В Рубежном из заваленных укрытий вытащили 155 человек, - Верещук

Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Рубежном Луганской области спасателям удалось вытащить 155 человек из подземных укрытий, которые находились под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

По ее словам, по гуманитарному коридору эвакуировали 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.

"Удалось также вытащить наших людей из укрытия под развалинами хлебозавода и из укрытия школы №5. Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью были спасены благодаря героизму патрульных полиции Луганской области. Несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупантов, они вытащили и спасли всех людей. В противном случае 155 граждан Украины были бы просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии", - отметила Верещук.

Напомним, Верещук рассказала о том, что правительство приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.

Мы также писали о том, что российские оккупанты готовят фейковую "эвакуацию" из Бучи в Беларусь.

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Ирина ВерещукВойна России против Украины