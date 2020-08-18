Рубан спрогнозировал, когда будет вторая волна коронавируса в Украине

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в Украине фиксируется постоянный рост заражения COVID-19. Он отметил, что вторая волна коронавируса начнется с октября.

Об этом Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в Украине регистрируется подъем заболеваемости коронавирусом по сезонам.

"Что касается второй волны - это для объяснения населению по изменению ситуации. У нас вообще, если посмотреть графики, то там постоянный рост и никакой волны нет. Есть колебания. Рост фиксируется постоянно. Это связано с широким распространением возбудителя и наладками системы лабораторной диагностики", - сказал Рубан.

Напомним, по состоянию на 18 августа в Украине обнаружили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 1 616 человек.

Также Рубан заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Киеве и в Украине будет ухудшаться.

Кроме того, Кабинет министров Украины определил для Киева "желтый" код опасности.