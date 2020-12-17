ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рубан назвал основной источник заражения коронавирусом в Киеве

Автор: Марианна Присяжнюк

В Киеве действуют ограничительные меры в ресторанах, поэтому широкого распространения коронавируса там не будет. Основное внимание - это родственные заболевания.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы (учитывая нарушения, - ред.), которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - отметил он.

Напомним, ранее Рубан заявлял, что не видит оснований для усиления карантина в Киеве сейчас. Во введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.

Кроме того, правительство ожидает, что в начале января число новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы правительство планирует ужесточить карантин в начале января.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус