Розвиток ВДЕ є безумовним пріоритетом, - глава НКРЕКП

"Ми як Регулятор виступаєма за підтримку інвестиційної привабливості сектору "зеленої" генерації», - заявив голова комісії на нараді з виробниками електричної енергії,.

Він наголосив, що розвиток ВДЕ в нинішніх умовах для України є основним пріоритетом в енергетиці.

Учасники наради обговорили актуальні питання, які виникають у виробників з відновлюваних джерел енергії під час їх роботи на ринку електричної енергії з урахуванням поточної ситуації в енергетиці. Піднімалось питання проблематики проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за електроенергію з виробниками, що працюють за "зеленим" тарифом та інші.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на зустрічі з американськими інвесторами наголосив на необхідності підтримки Україною інвестицій в відновлювану енергетику.