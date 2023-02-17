Розвідувальні служби РФ за останній рік зазнали великих втрат, - WP

Представники спецслужб США та Європи попереджають, що розвідувальні служби РФ за останній рік зазнали великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Арешт Артура Еллера 21 січня, започаткований головним чином на доказах, зібраних ФБР під час перебування підозрюваного у Флориді, став черговим показником тіньової війни проти російських спецслужб.
За останній рік, коли західні уряди збільшили постачання зброї в Україну та ввели економічні санкції проти РФ, служби безпеки США та Європи вели паралельну, хоч і менш помітну кампанію, спрямовану на виведення з ладу російські шпигунські мережі.
Справа в Німеччині, яка також пов'язана з арештом високопосадовця служби зовнішньої розвідки Німеччини, зрушила після пошуку російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.
Ці дії є точковими ударами по агентах РФ, які все ще знаходяться в Європі. Це відбувається і після масового висилання понад 400 співробітників російської розвідки з посольств РФ по всьому континенту минулого року. США та Європа попереджають, що РФ зберігає значний потенціал, але кажуть, що її розвідувальні служби за останній рік зазнали більших втрат, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.
Масштаби кампанії, мабуть, застали Росію зненацька та послабили її здатність проводити операції з впливу в Європі, підтримувати контакти з інформаторами або надавати Кремлю інформацію з ключових питань.
"У нас немає ілюзій щодо того, що росіяни продовжуватимуть спроби" відтворити мережі в Європі, - сказав високопоставлений представник західної служби безпеки.
Чиновник сказав, що його країна та інші країни поділилися іменами тих, кого вони вислали з іншими членами Європейського Союзу. За словами чиновника, із цих спроб Росії повторно впровадити шпигунів жодна не мала успіху.
Нагадаємо, що співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини міг спробувати передати дані про позиції реактивних систем залпового вогню HIMARS та систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україні.
Співробітник Міністерства закордонних справ Чехії співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки Росії та зливав їм секретну інформацію.
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