Розвідувальні служби РФ за останній рік зазнали великих втрат, - WP

Арешт Артура Еллера 21 січня, започаткований головним чином на доказах, зібраних ФБР під час перебування підозрюваного у Флориді, став черговим показником тіньової війни проти російських спецслужб.

За останній рік, коли західні уряди збільшили постачання зброї в Україну та ввели економічні санкції проти РФ, служби безпеки США та Європи вели паралельну, хоч і менш помітну кампанію, спрямовану на виведення з ладу російські шпигунські мережі.

Справа в Німеччині, яка також пов'язана з арештом високопосадовця служби зовнішньої розвідки Німеччини, зрушила після пошуку російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.

Ці дії є точковими ударами по агентах РФ, які все ще знаходяться в Європі. Це відбувається і після масового висилання понад 400 співробітників російської розвідки з посольств РФ по всьому континенту минулого року. США та Європа попереджають, що РФ зберігає значний потенціал, але кажуть, що її розвідувальні служби за останній рік зазнали більших втрат, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.

Масштаби кампанії, мабуть, застали Росію зненацька та послабили її здатність проводити операції з впливу в Європі, підтримувати контакти з інформаторами або надавати Кремлю інформацію з ключових питань.

"У нас немає ілюзій щодо того, що росіяни продовжуватимуть спроби" відтворити мережі в Європі, - сказав високопоставлений представник західної служби безпеки.

Чиновник сказав, що його країна та інші країни поділилися іменами тих, кого вони вислали з іншими членами Європейського Союзу. За словами чиновника, із цих спроб Росії повторно впровадити шпигунів жодна не мала успіху.