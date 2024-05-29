Розвідники показали масове знищення сил ворога на Харківському напрямку (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1300 окупантів.

Також сьогодні ми розповідали, як українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, також стало відомо про те, що українські прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

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