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Розвідники показали масове знищення сил ворога на Харківському напрямку (відео)

Україна, Середа 29 травня 2024 15:55
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Розвідники показали масове знищення сил ворога на Харківському напрямку (відео) Фото: розвідники масово знищують окупантів та їх техніку на Харківському напрямку (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські військові здійснили серію нищівних ударів по окупантам на Харківському напрямку. Відео своєї роботи вони оприлюднили у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки в Telegram.

"Воїни підрозділу "Ghost" ГУР МО України у Харківській області стирають російських загарбників та їхню техніку до стану попелу та іржі", - йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, бійцям ГУР неодноразово вдалось завдати високоточних ударів по живій силі та техніці окупантів.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1300 окупантів.

Також сьогодні ми розповідали, як українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, також стало відомо про те, що українські прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

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ГУР Харків Війна Росії проти України
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