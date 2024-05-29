Розвідники показали масове знищення сил ворога на Харківському напрямку (відео)

Українські військові здійснили серію нищівних ударів по окупантам на Харківському напрямку. Відео своєї роботи вони оприлюднили у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки в Telegram .

Згідно із відео, бійцям ГУР неодноразово вдалось завдати високоточних ударів по живій силі та техніці окупантів.

"Воїни підрозділу "Ghost" ГУР МО України у Харківській області стирають російських загарбників та їхню техніку до стану попелу та іржі", - йдеться в повідомленні.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1300 окупантів.

Також сьогодні ми розповідали, як українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, також стало відомо про те, що українські прикордонники нанесли серію нищівних ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

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